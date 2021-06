Quarante-cinquième édition du festival de l’Été Mosan Dinant - Ciney JVE Du 20 juin au 22 août, le festival de l’Été Mosan accueillera le public dans seize hauts lieux du patrimoine de la vallée mosane pour assister à dix-neuf concerts de musique classique © DR

Pour sa quarante-cinquième édition, le festival de l’Été Mosan propose comme à son habitude un programme diversifié, à découvrir dans des châteaux, granges, églises, abbayes, prieurés et jardins de la région mosane. Afin d’accueillir le public tout en répondant aux mesures sanitaires en vigueur (en particulier la distanciation sociale), les concerts dureront une heure sans pause et seront dédoublés, le premier à 16h00 et le second à 18h00.



Pour la première fois, l’Été Mosan s’associe à des associations culturelles dinantaises dans le cadre de la Fête de la Musique et propose le dimanche 20 juin, au Kiosque de Dinant, un concert gratuit de l’orchestre à cordes Lumacamerata avec au programme des œuvres de Vivaldi, Mozart, Lekeu, Dvořák et Bartók.



Parmi les événements de la programmation figure le traditionnel concert du lauréat du Concours Reine Élisabeth, le 10 juillet à l’église Saints-Martin-et-Adèle d’Orp-Le-Grand.



Autres moments forts : le 18 juillet à Hastière, le pianiste belge Florian Noak, accompagné par le Young Belgian Strings, interprétera le deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov. Trois jours plus tard, le 21 juillet au château de Deulin, Emmanuelle Bertrand exécutera en deux concerts successifs l’intégrale des suites de Bach pour violoncelle seul qu’elle a par ailleurs enregistrée pour le label Harmonia Mundi. Le 24 juillet à la Ferme du Sanglier à Hemptinne, la pianiste française Claire-Marie Le Guay jouera des pages de Mozart et de Liszt.



La journée du 7 août sera entièrement consacrée à l’orgue. Trois concerts dans autant d’églises verront trois organistes de renom interpréter des œuvres illustrant trois périodes musicales sur trois instruments remarquables. À 11h00, Karol Mossakowski jouera des œuvres romantiques (Fauré, Franck, Widor…) sur l’orgue symphonique de l’abbaye de Maredsous à Denée. À 14h00, Arnaud Van De Cauter, accompagné de l’ensemble vocal Utopia, interprétera de la musique du temps de Brueghel sur l’orgue liégeois XVIIIe de l’église Saints-Michel-et-Rolende à Gerpinnes. Enfin, à 17h00, Benoît Mernier donnera le programme « Bach et son héritage » sur l’orgue Thomas de l’église Saint-Materne d’Anthée. Un pass spécial a été créé pour ces trois concerts.



Par ailleurs, les répertoires ancien, romantique et moderne partageront l’affiche chaque week-end avec des ensembles tels que Los Temperamentos (musique baroque du Nouveau Monde, 11.07), le quatuor Alfama (Haydn et Schubert, 25.07), La Roza Enflorese (romances séfarades, 31.07), le Trio Talweg (Beethoven et Schumann, 8.08), le duo alto-piano d’Arnaud Thorette et Guillaume Coppola (Schubert et Brahms, 15.08), et le Trio Arnold (Taneyev et Dohnányi, 21.08).



Au programme figurent également deux concerts en plein air : Le Trio Let’s Klet’z dans la cour du prieuré d’Anseremme avec la rencontre de la musique dite « savante » de compositeurs tels que Mahler, Schnittke, Khatchaturian et la musique klezmer traditionnelle (17.07) ; et, dans les jardins du château de Biesme, la soprano Sophie Karthäuser, accompagnée au piano par Eugène Asti, chantera des Lieder de Félix et Fanny Mendelssohn, Schubert et Schumann (01.08).



Pour le jeune public, cinq courts-métrages sont proposés lors d’un spectacle qui voit Johan Dupont et ses complices faire revivre la forme magique du ciné-concert, quand le moment présent est imprévisible et totalement au service de l’émotion (Vieille Ferme à Godinne, 14.08).



Le festival se clôturera le 22 août à la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Domitien de Huy, avec un concert de musique sacrée du début du XVIIe siècle qui s’inscrit dans la création de l’oratoire, fer de lance de la Contre-Réforme romaine. L’ensemble InAlto, dirigé par Lambert Colson, accompagnera la soprano Alice Foccroulle, l’alto Corinne Bahuaud, le ténor Vojtech Semerad et la basse Jaromir Nosek.