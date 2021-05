Quatorze concerts gratuits seront programmés entre les 18 et 20 juin prochains à l'occasion de la Fête de la Musique, à Dinant. Ceux-ci auront lieu au Centre culturel, à la Citadelle et au kiosque « Le Tour de Monsieur Sax » qui accueillera la majeure partie de ces concerts. "Après une annulation en 2020, le désir était grand de proposer au public dinantais un week-end de festivités musicales pour recréer du lien et savourer à nouveau des moments de vivre ensemble. Une dizaine de partenaires locaux se sont donc mobilisés pour organiser l’événement et proposer des concerts aux quatre coins de la ville, en jonglant au mieux avec les annonces du Codeco et les nouvelles mesures sanitaires", indique le centre culturel dans un communiqué.

Tous les styles seront représentés : du rock au rap, en passant par la musique classique, la chanson française ou la musique du monde, sans oublier le jazz et les brass bands. Exemple avec, dès le vendredi soir à 19h15 au kiosque, les Veneurs de la Meuse. "Ils disperseront leurs fanfares entrainantes, parfois nostalgiques, pour donner le coup d’envoi de ce week-end d’exception." Le samedi à 21h00, toujours au kiosque, c'est OrigiNam’s qui se produira. "Huit musiciens feront vibrer le public sur un répertoire pop/rock de reprises des années 70 à nos jours... Muse, Bonjovi, Queen, U2, les Rolling Stones, Téléphone, Axel Bauer et bien d’autres." Rhonny Ventat Funky Jazz Band cloturera ce week-end musical dimanche à 18h30, toujours au kiosque. "Les modalités d’accès restent encore à préciser et seront déterminées en fonction des nouveaux protocoles sanitaires. Elles seront communiquées très prochainement sur le site www.ccdinant.be et sur la page Facebook Fête de la Musique Dinant."

Le programme sur le site web : www.ccdinant.be.

Infos : Centre culturel de Dinant (082/21.39.39 ou info@ccdinant.be).