La louve Keysa a mis au monde deux mâles et deux femelles.

Carnet rose au Domaine des Grottes de Han. La louve arctique Keysa, qui avait déjà donné naissance à une louve (Greya) l'an dernier, a cette fois mis au monde quatre louveteaux arctiques. « C’est une magnifique portée composée de deux mâles et deux femelles qu’elle vient de mettre au monde. Ces nouvelles naissances viennent s'ajouter aux nombreuses autres enregistrées en 2019 au Domaine des Grottes de Han : cheval de Przewalski, bison d'Europe, aurochs, rennes, chevreuils et chamois », explique-t-on au Domaine des Grottes de Han.

C'est le jeudi 16 mai dernier que les rangers du parc animalier ont pu découvrir de plus près les quatre petits louveteaux arctiques âgés d’une quinzaine de jours. « Après avoir, non sans mal, extrait les quatre petits louveteaux de leur tanière, Goulven, le vétérinaire, a pu procéder à leur tout premier examen de santé. Les résultats de cet examen sont très positifs : les louveteaux sont en pleine forme et leur masse atteint déjà 3 kg. Lors de cet examen qui a duré une demi-heure environ, ils ont tous été vaccinés et une puce électronique, une forme de carte d’identité, a été posée sur chacun d'eux. »

Considéré comme le docteur des caribous, le loup arctique est plus petit que son cousin européen, le loup gris. Il est capable de survivre à des températures allant jusqu'à -60 degrés.