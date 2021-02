Les lieux de culte ont pu rouvrir leurs portes aux fidèles le 13 décembre 2020, suite à un arrêt du Conseil d’État garantissant aux Belges la liberté de réunion et de culte. Le guitariste yvoirien Quentin Dujardin s’est alors dit qu’il n’y avait aucune raison que des artistes ne puissent jouir de cette liberté, à savoir se produire devant un public restreint, dans le respect des normes sanitaires. Ce dimanche, entre 15 et 20h, il donnera donc cinq concerts consécutifs de 40 minutes dans l’église St Martin de Crupet, à chaque fois devant une assemblée de quinze personnes masquées et distantes d’un mètre cinquante l’une de l’autre.

"Il est aujourd’hui devenu vital de redonner un espace de liberté à la culture", confie-t-il. "Avec l’écrivain et théologien Gabriel Ringlet, on a posté une vidéo qui a été vue des milliers de fois. Je suis soutenu par la Fabrique d’Église et le Bourgmestre (Ndlr : Jean-Luc Mosseray, d’Assesse). J’ai consulté des avocats qui m’ont dit que ma démarche était spectaculaire. Je mets un doigt dans l’engrenage, je pointe tout simplement l’absurdité d’une mesure discriminatoire."

Il n’en reste pas moins que Quentin Dujardin risque une amende de 4.000 euros. "Je n’ose pas un seul instant penser que les autorités judiciaires empêchent ce concert. Ce n’est même pas un acte de désobéissance civile que je pose, je montre un vide juridique. Un prêtre ou un artiste, cela ne change rien. Je ne vais même pas parler mais jouer d’un instrument."

En moins de 24 heures, ce sont 300 personnes qui ont manifesté l’envie de rejoindre Crupet mais le guitariste insiste bien, il ne veut pas d’un raz-de-marée. "Seuls ceux qui ont réservé pourront entrer dans l’église. Pour que la démarche fasse sens, il faut respecter les mesures sanitaires. On demande simplement une bouffée d’oxygène. Le secteur culturel n’est pas oublié, il est ignoré, c’est honteux. Il y a une volonté de la part des autorités de nous détruire. On veut qu’elle reconnaisse l’absurdité de leurs règles."

Grégory Piérard