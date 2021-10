Quid du Musée vert et des classes de forêt ? Dinant - Ciney Sébastien Monmart © Monmart Sébastien

Jean-Gérald Prahaut craint que le Domaine ne puisse plus tenir ses engagements auprès des écoles, faute d’animateurs. Il ne comprend pas non plus pourquoi la province tergiverse sur le projet de Musée vert.