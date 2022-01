Une peine de quinze mois de prison, avec un sursis pour la moitié de la peine, a été prononcée ce mardi par le tribunal correctionnel de Dinant contre un homme qui a vidé les comptes bancaires de sa compagne et de ses enfants, début 2019 à Gedinne. Au civil, l'auteur des faits est condamné à rembourser l'intégralité de la somme volée. « J’ai été en négatif et j’ai reçu des lettres d’huissier. J’avais la chance de travailler pour pouvoir rembourser ce négatif mais je me privais de manger », expliquait-elle.



En quelques mois, 24 retraits bancaires ont été effectués pour un montant total de 3.865€. « Madame a déposé plainte quand elle a vu que des retraits étaient effectués mais elle ne comprenait pas ce qu’il se passait car ses cartes étaient toujours dans son portefeuille », précisait le parquet de Namur. Son compagnon, qui vidait les comptes, l’a même accompagnée au commissariat dans le cadre d’une seconde plainte. « En analysant les caméras de certaines banques, on a pu l'identifier. Elle l’a reconnu et lui a avoué les faits."