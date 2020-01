Les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés pour une quinzaine d'interventions ce mardi matin à la suite des rafales de vent qui ont frappé, par endroits, notre région. Principalement pour des chutes d'arbres. « On en a eu du côté de Philippeville, Bièvre et un peu sur la région d'Yvoir et de Dinant. Au total, on doit être à une quinzaine d'interventions jusqu'à présent. Quelques petites choses, mais rien de catastrophique », dit-on au Codis de la zone Dinaphi.

Dans certaines zones, ce sont des câbles électriques qui n'ont par résisté. Du côté d'Ores et de sa carte interactive, on signale ainsi plusieurs pannes de courant dues à une « situation climatique ou réseau exceptionnelle » avec une « réparation en cours avec risque de prolongation ». C'est notamment le cas à Evrehailles, Yvoir, Dorinne, Durnal, Natoye ou encore Assesse.