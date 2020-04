Les défis lancés sur les réseaux sociaux se multiplient depuis le début de la crise sanitaire et du confinement avec, il faut le dire, un intérêt parfois difficile à cerner : jongler avec un rouleau de papier toilette, publier cinq photos de soi seul ou encore boire plusieurs verres d'alcool. Avec comme enjeu principal un restaurant ou un repas et à chaque fois la nomination de plusieurs personnes lorsque le défi a été effectué.

D'autres paraissent par contre plus utiles comme le défi de l'UCM, qui consiste à partager chaque jour la page d'un entrepreneur que la personne qui relève le défi a envie de retrouver et de soutenir. Ou comme ce nouveau challenge, lancé ce lundi à Dinant par Emilie Sizaire qui s'était présentée sur la liste DéFI aux dernières élections régionales : profiter d'un moment en famille et le dynamiser en ramassant les déchets. « Une idée qui m'est venue en admirant vos défis de beuverie. Sortez de chez vous, et rendez l'utile à l'agréable. J'espère sincèrement que ce genre de défi va se propager plus vite que les défis d'alcool», écrit-elle sur Facebook. Et de nominer quatre personnes, dont le bourgmestre Axel Tixhon qui s'est prêté au jeu ce mardi matin en adaptant le challenge. « Je n'étais pas spécialement pour réaliser les autres défis mais pour celui-là, il y a un exemple à donner. Je me suis dès lors dit que je partirais plus tôt de chez moi ce matin pour me rendre à l'Hôtel de Ville. J'habite près de l'hôpital. Cela fait environ 2,5km », explique Axel Tixhon.

Sans surprise, le sac a rapidement été rempli de déchets en tous genres présents depuis parfois bien longtemps. « Il y en a pour tous les goûts mais j'ai principalement ramassé des canettes. On se rend compte quand on fait ça que certaines sont bien délavées et donc là depuis longtemps, qu'elle ne se désagrègent pas. Il y avait aussi pas mal de paquets de cigarettes mais je me suis limité à ce que pouvait contenir le sac PMC. Les autres déchets, je les ai mis dans les poubelles publiques. De chez moi jusqu'au centre-ville, j'en ai compté cinq. »

Comme lors de chaque défi relevé, plusieurs autres personnes ont été nominées. A savoir les différents échevins dinantais. « J'espère que ce challenge trouvera un côté viral », poursuit Axel Tixhon. Si la sauce prend, Dinant et ses villages en sortiront vainqueurs. Cela soulagerait également les ouvriers communaux qui sont déjà en service réduit actuellement.