Designer lumière et directeur de production, le Dinantais David Rivir a parcouru le monde, notamment avec des artistes comme Morcheeba, An Pierlé, Roger Hodgson. En 2018, il nous confiait : "Cette année, j’ai déjà mis en lumière des concerts et festivals dans 31 pays, répartis sur 5 continents. Passant même, la même semaine, de l’Amérique latine à l’Europe pour finir en Australie. Je dois jongler avec les décalages horaires mais aussi avec les méthodes de travail et les équipements différents suivant les pays et les régions. Chaque jour, chaque spectacle est un nouveau challenge."