La Maison Croix-Rouge de Gedinne, qui couvre les entités de Gedinne, Bièvre et Vresse, se reconstitue et relance ses activités après deux années de vacance du poste de Président. Un nouveau comité directeur s’est constitué, Président, Vice-Président et Secrétaire, et recherche activement de nouveaux bénévoles pour compléter l’équipe !

« Nos activités principales pour le moment sont au nombre de trois : les collectes de sang, le service de location de matériel paramédical et le transport sanitaire de personnes », explique Jean-Noël Moreau, le nouveau président. Et l’urgence réside entre autres dans le recrutement de bénévoles pour assurer cette dernière activité : « En effet, nous sommes dans une zone rurale, peu desservie par les transports en commun. Et trois fois par semaine, nous prenons en charge deux personnes dont nous assurons le transport vers l’hôpital pour des dialyses ». Des chauffeurs bénévoles pour le transport sanitaire sont donc vivement recherchés ! La formation à ce type spécifique de transport sera assurée par la Croix-Rouge, il suffit de posséder un permis de conduire…

La Maison Croix-Rouge recherche également d’urgence des bénévoles pour s’occuper du service de prêt de matériel paramédical et des bénévoles qui aideront lors des collectes de sang (accueil des donneurs).