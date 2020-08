Le SPW va procéder à la réfection en profondeur de route N937, à Dorinne, entre le carrefour de St-Donat N948 et l’entrée de Spontin. Les travaux vont être réalisés en deux phases.

La première phase, entre le carrefour avec la rue Ferme de Mont et le carrefour St-Donat, doit débuter le 9 septembre, pour un délai de 20 jours ouvrables. Durant cette phase, ce tronçon de la N937 sera totalement fermé à la circulation, un nouveau coffre étant réalisé. Des déviations importantes seront mises en place : pour les voitures et autres véhicules de moins de 7,5 T par les villages de Purnode, Dorinne et Spontin (rue du Ry d’Aout, rue du Bailoy, rue d’En Haut,…) ; pour les camions > 7.5 T, un itinéraire spécial sera organisé par la chaussée romaine, les éoliennes et la rue Ferme de Mont pour enfin rejoindre la route régionale (en circulation alternée réglée par des feux de longue durée - 10 minutes ! -).

La circulation des camions de plus 7.5 T sera interdite sur les voiries communales de Spontin-Dorinne et Purnode. La N937 à la sortie d’Yvoir (rue d’Evrehailles) sera également interdite aux camions de plus de 7.5 T, sauf circulation locale.

En ce qui concerne la deuxième phase, celle-ci sera réalisée par demi-voirie avec feux tricolores et entrainera moins de contrainte.