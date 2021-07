Alors que le niveau d'eau baisse depuis quelques heures, la zone de police Haute-Meuse fait le point sur les routes fermées.Sur le fleuve mosan, les débits sont désormais orientés à la baisse en haute Meuse, en province de Namur. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines heures, estime la DG. La Meuse moyenne et la basse Meuse sont en phase de stabilisation, au fil des provinces de Namur et Liège.

A Dinant, sur la rive droite, la route est bloquée à hauteur de la place d'Anseremme jusqu'au carrefour avec le Froidvau. La route est fermée entre Devant-Bouvignes et Houx. Les Fonds de Leffe sont fermés

A Yvoir, la route est fermée entre Houx et Yvoir, le passage est difficile entre le pont d'Yvoir et le passage à niveau. La route est fermée entre Yvoir et Godinne et entre le centre de Godinne et la Route menant au CHU (Corniche). Au Tienne de Mont, le passage est encombré par des coulées d'eau.

A Anhée, la route est fermée entre le rond-point d'Annevoie et Rivière et une coulée d'eau et boue est signalée entre Annevoie et Hun.

A Hastière et Onhaye, pas de problème signalé.

Le conseil de la police : "Restez prudents et roulez lentement. Risque d'aquaplanage et dérapage dus à l'eau, la boue et des gravillons. Pensez aux riverains !"

La ville de Dinant ajoute : "Les niveaux d'eau de la Lesse et de la Meuse sont en phase de stabilisation et devraient s'orienter à la baisse en cours de journée, selon les prévisions.L'eau n'est plus potable dans plusieurs rues de Dinant. Nous travaillons à une alimentation en eau potable alternative"

La liste des rues de Dinant où l'eau n'est plus potable :