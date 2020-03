La Ville de Ciney a mis la barre haut en décembre dernier avec la troisième édition de son marché de Noël, les féeries du Parc. Un événement haut en couleur qui a attiré des milliers de visiteurs. Un événement qui est aussi d’année en année l’une des principales, si pas la principale, vitrines de Ciney. Au sein de l’Asbl du comité des Fêtes, subventionnée par la commune, on aimerait que le marché de Noël ait son pendant estival. La volonté est en tout cas d’organiser un événement estival qui arrive à la cheville des féeries du parc. Raison pour laquelle la 7e édition de Safari Ciney, qui a lieu chaque été, sera repensée cette année. "On doit encore avoir une réunion à ce sujet à la mi-mars mais on sait déjà vers quoi on veut aller pour le redynamiser", explique Frédéric Rolin, président du Comité des Fêtes de Ciney.

Depuis six ans, Safari Ciney a lieu sur la Place Monseu pour remplacer Ciney Plage, auparavant organisé par la société Covadis de Luigi Codutti déclarée en faillite en 2014. "Le principe, c’est l’aménagement d’une plage avec des jeux pour enfants, des soirées à thèmes comme la danse, la boxe, etc. Mais c’est un peu tombé en désuétude ces deux dernières années. Il y a même eu des décorations de perdues. Nous sommes un tout nouveau comité. On a pris nos fonctions en février 2019. On a travaillé sur la précédente édition de Safari Plage qui était déjà lancée. C’était trop tôt pour changer quoi que ce soit mais maintenant que nous avons pris nos marques, on veut développer quelque chose de plus attrayant."

Le prochain événement estival va donc de changer de nom. Et de format. "On voudrait faire quelque chose comme le Marché Gaulois à Liège ou Namur les bains avec deux plages différentes : une pour les enfants et une pour les ados qui voudraient jouer au foot ou autre. Il y aurait également des chalets, tenus par des commerçants. On sera toujours sur un événement de 15 jours, dont on aimerait qu’il se termine le 15 août, jour un peu mort à Ciney. Il y aurait des concerts dès l’après-midi depuis le kiosque. On est sur un concept, on a plein d’idées mais on doit les peaufiner et les concrétiser."

Le lieu, lui, ne changera pas. "On sera toujours place Monseu. Le Parc St-Roch, il faut y emmener les gens car ce n’est pas la même ambiance qu’en hiver avec le Marché de Noël. Et puis, délocaliser l’événement ferait du tort au cafetier du coin, ce qu’on ne veut pas."

Sébastien Monmart