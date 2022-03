Les vacances de Pâques qui commenceront ce samedi 2 avril sont synonymes de réouverture des logements insolites du Domaine de Han : les Tree Tents et le Cocoon Village.

Les Tree Tents sont des tentes suspendues entre les arbres à 3 m du sol. Elles sont situées au cœur du Parc Animalier, face à la plaine où gambadent les cervidés, les aurochs, les chevaux de Prezwalski. Une visite privée du Parc avec un Ranger et un barbecue en forêt sont également possibles.

Le Cocoon Village est quant à lui le site de glamping du Domaine. Il s’agit de séjours courts de 2 ou 3 nuits proposés sous tentes confortables, équipées notamment de vrais lits.

L’événement « Alice au Pays de Han » marquera quant à lui le week-end de Pâques, du 16 au 18 avril. La plaine d’accueil du Domaine sera plongée dans l’ambiance d’Alice, qui a quitté le Pays des Merveilles le temps d’un week-end pour s’installer à Han. « Au programme : déambulation et parade de costumés sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles, conteur, magicien, grimages et marché artisanal avec une quarantaine d’exposants (chapeaux, bougies, bijoux, travail du bois, du cuir, salaisons, confiseries et bien d’autres choses encore). Quant au lapin blanc toujours pressé et en retard, Alice l’a encore perdu. On l’a aperçu dans la Grotte de Han et dans le Parc. Elle a promis de récompenser ceux qui le retrouveront avec une délicieuse surprise. Les festivités se clôtureront le lundi de Pâques 18 avril par une chasse aux œufs et un grand jeu de questions/réponses. Durant tout le week-end, un concours du plus beau déguisement est organisé avec de superbes lots gourmands à gagner », tease le Domaine.

Le Domaine des Grottes de Han sera ouvert tout le mois d’avril, excepté le 1er et le 25 avril.