Cette reprise marque le début de l’action « ticket parking », annoncée début mai.

Depuis le début du confinement, le stationnement n'est plus contrôlé à Dinant. Cela sera à nouveau le cas à partir de ce 1er juillet, indique ce jeudi la Ville de Dinant. Cette reprise marque le début de l’action « ticket parking », annoncée début mai. « Concrètement, 50 cartes de parking ont été remises à chaque commerçant dinantais. Chaque carte donne droit au parking gratuit dans Dinant pendant 7 jours. Les commerçants sont libres : soit de les distribuer gratuitement, par exemple à partir d’un certain montant d’achat. Que ce soit à leurs fidèles clients afin de les remercier, ou à de nouveaux clients afin de les fidéliser. Soit de faire payer la carte 3 euros et conserver les rentrées financières liées à la vente des cartes. Cela permet de relancer la « rotation » indispensable au bon fonctionnement du commerce mais aussi de soutenir les commerçants et remercier leurs clients », précise la Ville dans un communiqué.