Les travaux d'égouttage reprennent ce lundi et ce mardi, rue d'Evrehailles. La société Nonet, en charge du chantier qui a débuté voici plus d'un an, le terminera durant ces deux jours. Il sera interdit de circuler et stationner sur la longueur du chantier.

Différentes mesures seront d'application durant ces deux jours de chantier.

*Du lundi 11 mai à 7h00 jusqu'au mardi 12 mai 2020 vers 18h00, la circulation routière et le stationnement sont interdits dans le bas de la rue d’Evrehailles, entre le carrefour avec la rue du Rauysse et le carrefour avec la rue Sur les Roches.

*Dans le Quartier du Launois, la circulation est interdite sauf pour la circulation locale rue du Launois (route barrée), entre le carrefour avec la rue des Vergers face au Charreau Posson et la carrefour avec la rue d'Evrehailles. L'accès au quartier est possible uniquement par la rue du Moulin.



*Sur la N937 entre Purnode et Yvoir, la circulation routière est interdite sauf pour la circulation locale qui doit se rendre à Evrehailles, Purnode et jusqu'au quartier des Roches à Yvoir. Une déviation pour rejoindre Yvoir est organisée par la rue de Chirmont, Blocqmont et la N92. Une déviation est aussi organisée à Evrehailles, aux carrefours des rue Blocqmont et Fostrie avec la N937, pour l’accès à Yvoir-centre par Blocqmont et la N92.