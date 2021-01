L’arrivée des premiers vaccins contre le Covid au CHU UCL Namur est l’occasion de faire un nouveau point sur l’épidémie. « A J-7, on constate une légère baisse des hospitalisations aux soins intensifs », commente le docteur Benoit Rondelet, directeur médical. « Mais il convient de rester très attentifs et de continuer de respecter les mesures de protection et d’appliquer les gestes barrières. Nous constatons pour le moment un plateau mais de légers frémissements à la hausse sont observés ces derniers jours, on verra prochainement si c’est une tendance ou un bruit de fond. Si il y a toujours des cas de Covid aux soins intensifs, certaines activités reprennent de façon plus ou moins normale. »

Un éventuel passage provincial de la phase 2A vers la phase 1B pourrait être envisagé en fin de semaine, lors d’une réunion du Réseau Hospitalier Namurois prévue vendredi à midi. «Il se ferait pour la première fois depuis le début de la deuxième vague. Il faut rester prudents, on a notamment observé un récent cluster intrahospitalier en oncologie. On a aussi observé que des patients sortis au moment des fêtes sont rapidement revenus à l’hôpital. Nous sommes dans une période intermédiaire et c’est logique : le fait que les enfants ne soient pas à l’école ou que leurs parents soient en congé a sans doute ralenti la propagation du virus. Au niveau des soins intensifs, on observe un haut taux d’infirmiers sous certificats sur nos 3 sites. Le plateau observé actuellement reste cependant élevé.

Le CHU UCL Namur a par ailleurs noué un partenariat avec l’aéroport de Charleroi : les tests qui sont réalisés sur place sont analysés par la structure hospitalière. 600 tests y sont arrivés dimanche.

Le CHU UCL Namur lance par ailleurs un appel aux donneurs de sang. Les stocks sont critiques. Nous avons un besoin urgent de donneurs. Les dons peuvent se faire sur place à Godinne ou dans les différentes antennes de la Croix-Rouge.