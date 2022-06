Poursuivant cette conviction que la maison de repos doit être un lieu de convivialité pour les résidents, proches et collaborateurs, trois nouveaux espaces de vie et de détente sont désormais installés au sein de la Résidence Sainte-Anne à Dinant. Un salon de coiffure ainsi que deux espaces aux ambiances thématiques – salon de pâtisseries et brasserie – sont désormais ouverts aux résidents.

L'équipe indique : "Différents ateliers seront ainsi proposés au sein de ces nouveaux lieux d’ouverture. Une manière d’animer nos résidents mais également de jouer un rôle dans l’idée de faire de notre maison de repos et de soins un espace où peuvent se rencontrer autour d’un café, d’une animation ou d’un babyfoot, différentes générations."