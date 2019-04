Surprise ce mercredi matin au tribunal correctionnel de Dinant. Sur le rôle d'audience figurait un nom bien connu des Dinantais. Celui de Robert Closset, premier échevin dinantais. Il contestait via son avocat une amende administrative de 2.000€, dont 1.000€ avec sursis, qui lui avait été infligée il y a un peu plus d'un an par la Région wallonne.

Robert Closset, patron de l'entreprise Eco-Transports située aux Falizes à Dinant, exploiterait un entrepôt où des véhicules en réparation et hors d'usage sont stockés sans permis d'environnement. « Robert Closset a effectué deux demandes de régularisation qui ont été déclarées incomplètes, et donc irrecevables », commente l'avocat de la Région wallonne. Depuis, une demande de régularisation pour un permis d'environnement unique a été introduite. Celle-ci est cette fois complète et recevable mais le permis n'a pas encore été délivré (ou refusé). « En attendant, il exploite cet entrepôt sans permis. On pourrait même parler de concurrence déloyale par rapport aux autres de la fonction. C'est un professionnel du secteur, il ne pouvait ignorer qu'il en fallait un », poursuit l'avocat de la région wallonne.

De son côté, Robert Closset qui était absent à l'audience mais représenté par son avocat invoque quatre arguments pour contester cette amende. Le premier est financier. Le montant est jugé trop élevé. Le second est lié à la période infractionnelle. L'agent constatateur de la Région s'est rendu sur place le 10 janvier 2018. Et a estimé que l'infraction débutait en 2016... Troisième argument : la personne visée par l'amende. « On se trompe de cible », commente son avocat. « C'est une personne morale qui exploite l'entrepôt, et non Robert Closset. Enfin, le cœur de l'activité d'Eco-Transports est le dépannage et la réparation de véhicules. Il est normal d'avoir un parking pour les stocker, en attendant réparation ou évacuation. Ce n'est pas un cimetière de voitures. » Reste à voir dans quelle direction le président du tribunal se dirigera. Jugement le 29 mai.