Cela discute dans tous les sens à Dinant depuis que les deux socialistes Laurent Belot et Audrey Bernard ont annoncé, mercredi soir, qu’ils quittaient la majorité. Il ne reste désormais plus que deux grouper au sein de celle-ci : ID !, celle de Thierry Bodlet et Dinant, celle de Robert Closset. À elles deux, elles possèdent 12 sièges sur 23. Trop peu pour continuer de la sorte pendant trois ans.

Contacté ce vendredi, le 1er échevin Robert Closset a indiqué qu’il avait laissé carte blanche au bourgmestre, Thierry Bodlet. "Je n’ai obtenu que trois sièges lors des élections. Les autres en ont neuf. J’estime que je n’ai pas à entrer dans toutes ces discussions pour l’instant", indique Robert Closset.

Il faut dire qu’au sein de sa liste Dinant, les relations sont compliquées. Les deux conseillers Alex Miskirtchian et Laurent Brion songent à siéger comme indépendants. Le premier cité n’a par ailleurs pas voté l’avenant au pacte de majorité, fin septembre dernier tandis que le second était absent lors du premier conseil, lorsqu’on aurait normalement dû acter la démission d’Axel Tixhon et la prestation de serment de Thierry Bodlet. "Je peux comprendre qu’on s’abstienne dans certains cas mais de là à voter contre… Ils n’avaient jamais fait de politique auparavant. J’ai déjà discuté avec eux mais ils ne comprennent pas ce que c’est de faire partie d’un groupe."

Carte blanche, cela signifie qu’il laisse la possibilité à Thierry Bodlet de discuter avec l’opposition, qui compte aussi neuf sièges, dans le but de former une éventuelle nouvelle majorité. Cela signifie aussi que Robert Closset est prêt à perdre son échevinat. "Je veux d’abord qu’ils parlent ensemble et s’ils veulent m’éjecter, qu’ils le fassent. Je préviens néanmoins que mes dossiers, je les connais par cœur. Et il y en a un paquet. Moi, j’en ai marre de cette zizanie à Dinant. J’ai plus urgent à faire. Comme clôturer un dossier auprès de la Région wallonne pour obtenir des dizaines de milliers d’euros de subsides pour le nettoyage de voiries ou pour le petit patrimoine de Dinant. S’ils ne trouvent pas de solution, je sifflerai moi-même la fin de la récré."