La commune vient d’installer 12 horodateurs, similaires à ceux que l’on peut trouver dans la ville de Namur. La plupart sont à Rochefort même, 2 le sont à Han-sur-Lesse. Nous le rappelions l’an dernier (https://www.dhnet.be/regions/namur/dinant-ciney/rochefort-14-horodateurs-en-2021-5f95381f9978e231398cf72f), il fallait renouveler le parc, car les pannes étaient trop souvent nombreuses.

Un coût total estimé à 120.000€. "Par ailleurs, les 2 rues qui vont devenir payantes à Han-sur-Lesse sont les Rue du plan d’eau et la Place Theo Lannoy. Ce sont les rues qui se trouvent à proximité de l’Hôtel Mercure. Il y a en effet trop souvent des gens qui laissent leur véhicule plus de 24h sur le même emplacement, tandis que les commerçants voient des clients fuir plus loin, faute de place", note Yvon Herman, échevin à Rochefort.