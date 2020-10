Actuellement dans la commune de Rochefort, il y a 12 horodateurs qui fonctionnent… parfois. "Ils ont été placés il y a environ une vingtaine d’années. Le matériel est devenu obsolète. Les pannes ? Trop fréquentes. Toutes les 3-4 semaines, il faut appeler la firme qui s’en occupe pour effectuer une réparation, un entretien. Souvent de petites choses, mais c’est embêtant. A côté de ça, on reçoit aussi parfois des photos, mails ou coups de téléphone de personnes qui nous indiquent que le parcmètre ne fonctionne plus. Qu’ils n’ont donc pas envie de payer une éventuelle amende, etc. Ce n’est plus une situation idéale et souhaitable à long terme", explique l’échevin Julien Defaux qui estime le coût pour l’entretien annuel de ces appareils à environ 20.000 euros.