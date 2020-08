La commune de Rochefort, comme 38 autres communes, a été sélectionnée par le Gouvernement wallon pour l'appel à projet Créashop-Plus. Ce projet vise, à travers l'octroi de primes aux nouveaux commerçants, à accroître l'attractivité et à dynamiser des zones commerciales spécifiques en y encourageant la qualité des commerces et la mixité de l'offre commerciale.

Le projet va permettre à la ville de lutter contre la vacuité commerciale en favorisant la création de nouveaux commerces de qualité, novateurs, de créateurs et d'artisans. Ainsi, le Gouvernement wallon va permettre aux communes participantes d'octroyer à un nouveau commerçant, souhaitant s'installer dans une cellule vide, une prime couvrant jusqu’à 60% du montant total des investissements admis avec un maximum de 6.000 euros. Une attention particulière sera portée aux projets incluant une réflexion autour des circuits courts et de l'économie circulaire. La Ville de Rochefort procède donc à un appel à candidature. Toute candidature peut être introduite dès à présent et au plus tard pour le 10 novembre 2022.

Les candidats devront répondre à minima aux 4 critères d'éligibilité suivants : le candidat-commerçant doit déposer sa candidature avant d’ouvrir son commerce, le commerce doit être installé dans un périmètre défini du centre-ville de Rochefort, le commerce doit s’installer dans une cellule commerciale vide, la réalisation du dossier de candidature et de son plan financier doivent avoir été accompagnés par un organisme professionnel d’aide à la création (structured’accompagnement à l’autocréation ou organisme agréé par la Région Wallonne) ou par un comptable professionnel. Dans le cas d’un accompagnement par un comptable, le candidat-commerçant devra justifier la raison pour laquelle il n’a pas fait appel à un organisme professionnel d’aide à la création.

Un jury de sélection est chargé d’analyser les dossiers de candidature. Un maximum de cinq dossiers par jury seront présentés. Le candidat qui sera retenu devra respecter plusieurs conditions sous peine de devoir rembourser la prime (projet de qualité, accessibilité du commerce, maintien de 'l'activité durant minimum 2 ans, être en règle en matière fiscale, sociale, environnementale et urbanistique).

Infos : https://creashop.be/