Durant plusieurs semaines, les automobilistes ont pris leur mal en patience. La route principale qui permet de rejoindre Beauraing depuis l’autoroute E411 (sortie Rochefort-Givet) était fermée à la circulation. Une déviation avait été mise en place via Wellin.

La cause de cette fermeture : la fragilisation des assises du pont qui surplombe la Lesse (situé juste avant de tourner vers Beauraing) lors des inondations de l’été dernier. Une intervention était nécessaire pour renforcer l’ouvrage. Des plongeurs, mandatés par le SPW, ont été amenés à bétonner, sous l’eau, pour combler l’érosion au niveau des fondations. Dans le cadre de cette opération - qui a pris un peu de retard à cause du débit trop important de la Lesse -, il était nécessaire, pour une question de sécurité, pour limiter les vibrations lors du passage des véhicules, de barrer la route. "Tout s’est très bien déroulé, précise Jonathan Denamur, plongeur pour la société DPE Diving. Le bétonnage a été réalisé en deux phases. Le chantier a suivi son cours comme prévu".

Ce genre d’intervention s’est multiplié ces derniers temps. En ce moment, la même équipe de plongeurs intervient à Noiseux (Somme-Leuze), sous un pont qui surplombe l’Ourthe. "Le chantier devrait durer une semaine, voire quinze jours, confie Jonathan Denamur. L’affouillement (érosion liée au courant du cours d’eau) en dessous du pont est plus petit qu’à Vignée." Pour cette opération, la route ne sera pas fermée à la circulation. "C’est la route principale qui mène à Durbuy. Elle est fort fréquentée. Ici, contrairement à Vignée, c’est moins problématique si on ne ferme pas. Et nous avons la possibilité de passer par le côté pour acheminer le matériel."

