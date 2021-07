Des repas seront offerts aux sinistrés rochefortois jusqu'au mercredi 28 juillet inclus (excepté samedi) à la salle de variétés à Jemelle et à la salle Paroissiale à Rochefort.

"En ce qui concerne les besoins alimentaires, vous pouvez vous rendre dans les lieux suivants", indique la ville: Hall anciens Ets François route de Ciney 136 de 8h30 à 20h (en semaine) et de 10h à 19h (le we) et à la salle des Variétés à Jemelle: de 10h à 16h (jusqu'au 31 juillet)