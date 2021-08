Ce dimanche 15 août à partir de 11h, la fête des jardins « Les fleurs du malt » célèbre les 25 ans de l’ouverture du site de Malagne au public !



Outre la visite des plus beaux jardins gallo-romains de Belgique, riches de près de 300 plantes, Malagne propose aussi de découvrir les nouveaux projets menés cette année :



La présentation au public des expérimentations menées au cours du microprojet Interreg « Vallus » avec la récolte de l’épeautre à l’aide de la moissonneuse gallo-romaine.et de l’ânesse capucine.



L’exposition « l’âge de la bière » et la fabrication de la cervoise dans le nouveau pavillon dédié à la brasserie gallo-romaine. Le zythologue Michael Vermeren vous accueillera pour un atelier de zythologie avec dégustation de bières locales (attention places limitées).



L’inauguration de la première phase du sentier de l’Hirundula Rustica, (petite hirondelle rustique) un nouveau parcours nature consacré à la faune et de la flore sauvage de notre domaine en lien avec les observations des naturalistes antiques.



En plus de ces points d’orgue, le programme s’annonce très riche et diversifié.



Pour le plaisir des papilles, apprenez en plus sur la cuisine sauvage, confectionnez vos tisanes avec les plantes du jardin, goûtez le pain cuit dans notre four en torchis.

Rencontrez aussi les artisans de l’ancien temps tels cordiers, forgerons, teinturiers…

Sur les pas d’accompagnateurs naturalistes, découvrez mares, insectes et lisière forestière.



Les plus jeunes ne sont pas oubliés ; ils s’amuseront en participant à un jeu de piste, à la fabrication de paniers d’osier ou en partant à la rencontre des habitants de la mare. Pour petits et grands, l’immersion sera totale avec les histoires merveilleuses contées par les artistes de la compagnie « Compost ».

Plus d’informations sur www.malagne.be