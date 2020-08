Ce samedi de 10h30 à 20h, c’est musique aux balcons à Rochefort ! 20 concerts se dérouleront dans 20 endroits.Ce concept inédit est proposé par Rochefort Tourisme et le Centre Culturel Rochefort.

Les organisateurs expliquent : "Le Syndicat d'Initiative de Rochefort s'inspire du confinement et des artistes offrant des concerts sur les balcons pour créer un événement inédit à Rochefort " Musique aux balcons". De l'idée... est née l'envie... et surtout le projet de dynamiser le centre-ville avec des performances musicales depuis plusieurs balcons rochefortois ..."

Le programme :

10H45 - DRÔLES DE DAMES (saxo) - Hôtel de Ville de Rochefort

11H30 - DJ ORGANIC BANANA - Betfirst, 22 rue Jacquet

11H45 - DUO HARMONICA-GUITARE (Olivier Hernandez) - La Gourmandise, rue de Behogne

12H - EMILIE JO - La parisienne, pont de Pierre

12H - DRÔLES DE DAMES (saxo) - Eglise de Rochefort

12H30 - PIERRE MALEMPRE DUO CUBANO - Sergent Major, rond point

13H15 - DUO HARMONICA-GUITARE (Olivier Hernandez) - La parisienne, pont de Pierre

13H15 - EMILIE JO - La Gourmandise, rue de Behogne

13H45 - PIERRE MALEMPRE DUO CUBANO - Sergent Major, rond point

14H - GEOMETRIE VARIABLE (René Beaulieu, Jean-François Rixen, Jean-Luc Chouteau) Musiques du monde, variées et compositions personnelles - Maison-Ressources (Maison Jacquet)

76, rue Jacquet

14H30 - BSAME (hip-hop/rap) - Eglise de Rochefort

14h30 - JUSTIN DELOYER (solo guitare) - Des idées et des fleurs, Avenue de Forest

15h - DJ ORGANIC BANANA - Rond point - avenu de Forest

15h - TWO SAXY BOYS (saxo et guitare) - Eglise de Rochefort

15h40 - BSAME (hip-hop/rap) - Hôtel de Ville de Rochefort

16h - GEOMETRIE VARIABLE (René Beaulieu, Jean-François Rixen, Jean-Luc Chouteau) Musiques du monde, variées et compositions personnelles - Maison-Ressources (Maison Jacquet)

76, rue Jacquet

16h30 - ONE HOUR (metal) - Square Crépin

17h - TWO SAXY BOYS (saxo et guitare) - Centre Culturel des Roches de Rochefort

18h15 - JUSTIN DELOYER (solo guitare) - K's Bar

18h30 - DJ Organic Banana - Gigi Bar

19h15 - ONE HOUR (metal) - Square Crépin

Le port du masque est obligatoire tout comme le respect des mesures de distanciation sociale