La ville de Rochefort a fait le point lundi sur la relance post-Covid. L'occasion tout d'abord de revenir sur les actions menées durant le confinement par la ville et l'agence de développement local. La bourgmestre Corine Mullens explique : "Outre un listing des commerces ouverts et des services à emporter, nous avons établi un document centralisant les renseignements relatifs au matériel de protection contre le Covid, mais aussi centralisé et diffusé les informations concernant les primes et aides régionales et gouvernementales en faveur des indépendants. Outre la distribution de masques, nous avons aussi soutenu les commerces locaux avec des affiches et des bâches "Soyons solidaires"."

Le plan de relance économique a ensuite été abordé. Ainsi, la ville a décidé de soutenir l'économie locale en attribuant à chaque ménage 2 bons d'achat d'une valeur de 10 euros à valoir par tranche d'achat de 25 euros. Julien Defaux, échevin de l'économie, aborde une autre initiative : " Une action win-win voit le jour en collaboration avec Matélé. La télévision locale propose aux commerçants de réaliser un spot pour eux. Les commerçants n'en paient qu'une petite partie, et le reste en bons d'achats, que Matélé redistribuera au secteur associatif."

Via ces deux actions, la ville a injecté plus de 110.000 euros dans l'économie locale, chiffre qui devrait permettre d'engranger au total un capital de 275.000 euros.

Au niveau communication et promotion, une nouvelle page Facebook voit le jour pour la ville de Rochefort (https://www.facebook.com/villederochefort/?rf=2854830868075251), qui se dote aussi d'un spot publicitaire, de stickers et de bâches aux entrées de la ville.

Enfin, la ville a annoncé l'organisation de plusieurs événements durant l'été, un programme qu'il conviendra de peaufiner en fonction de l'évolution des mesures gouvernementales. Ainsi, un marché de produits locaux aura lieu tous les vendredis rue de Préhyr, le marché nocturne se déroulera tous les vendredis à Han-sur-Lesse. La braderie des commerçants sera bien organisée du 9 au 12 juillet, tout comme les brocantes de Rochefort, les 12 juillet et 2 août.