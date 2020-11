Depuis le début de cet après-midi, d’importantes fumées sont visibles à des kilomètres à la ronde dans la région de Rochefort. L’incendie se situe au niveau des anciens Ets Gillet, où des machines agricoles sont entreposées.

Les pompiers de la Zone de secours DINAPHI sont sur place, tout comme la bourgmestre FF Corinne Mullens qui vient d’arriver. « Nous discutons des mesures de sécurité à prendre pour ensuite le signaler aux riverains. Ils doivent fermer portes et fenêtres. Le feu s'est déclaré chez une personne qui vend ou exploite des machines agricoles. Auparavant, il s'agissait de l'ancienne marbrerie Gillet. Il ne reste plus rien de l'entreprise", précise la bourgmestre. », explique Corine Mullens. Certains habitants n’ont pas attendu ce message et font ce qu’ils peuvent. Notamment pour rester attentifs à l’évolution de la situation. « On a déjà des morceaux de papiers brûlés derrière chez nous », explique Françoise, inquiète… Aucun blessé n'est à déplorer mais les pertes matérielles sont importantes