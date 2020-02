Avec des musiciens lauréats des dernières éditions des « Namurois de l’année »

Le 15 février prochain à 20h, le centre culturel des roches de Rochefort accueillera un concert de prestige.

"C’est au lendemain de la proclamation des lauréats Namurois de l’année 2018 que le conseil culturel du Centre culturel de Rochefort imagine ce concert", expliquent les organisateurs. "Avec l’approbation bien sûr de l’asbl la vie Namuroise, éditrice de la revue bimensuelle Confluent et initiatrice de cette manifestation annuelle. L’idée était de proposer à Rochefort un concert, construit de toutes pièces, regroupant des musiciens dont on peut déjà dire qu’ils sont « hors pair » et valorisant leur reconnaissance comme Namurois de l’Année.Il se fait que lors de chaque édition des Namurois de l’Année, figurent un voire même plusieurs musiciens. Et cela, essentiellement soit dans la catégorie « jeune talent », soit dans la catégorie « renommée internationale ».« Jeunes talents » veut dire ici jeunes artistes qui ont déjà un parcours exceptionnel pour leur âge (autour de 15 ans pour les instrumentistes, un peu plus pour les chanteurs) ! Au talent s’ajoutent bien évidemment la passion, le travail, qui, par une alchimie propre à la musique, les mènent déjà à des niveaux exceptionnels… Concours, concerts en solistes ou rôles importants dans des opéras, reconnaissance déjà internationale sont leurs nombreuses récompenses bien méritées. Nous avons donc décidé avec enthousiasme de rassembler les derniers lauréats, 2015, 2016, 2017, 2018.A ces derniers « jeunes talents », nous avons associé Stéphanie Salmin, qui fut aussi nominée dans cette catégorie en 2002."

Avec Pauline Van der Rest, violon, lauréate 2018, catégorie « jeune talent », Pierre Derhet, ténor, lauréat 2017, catégorie « jeune talent », Kamil Ben Hsaïn Lachiri, baryton, lauréat 2016, catégorie « jeune talent », George-Lucas Ilouridzé, clarinette, lauréat 2015, catégorie « jeune talent », Stéphanie Salmin, piano, lauréate 2002.

Prix : 20€ ou 15 chèques culture – étudiants et demandeurs d’emploi : 10€ ou 8 chèques culture – Article 27 : 1,25€