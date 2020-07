Elle engage la ville de Rochefort, les organisateurs d’évènements et le secteur HORECA

Rochefort est une ville touristique riche de par ses évènements, ses restaurants, ses activités, son patrimoine ainsi que par son riche tissu associatif. Lors d’espaces de concertation, différents constats ont été faits entre acteurs de terrain (services sociaux, service jeunesse, police, écoles,… : consommation, déchets lors de festivités,… La ville de Rochefort a donc souhaité créer une Charte pour la Qualité de la Vie Rochefortoise.

Les nuisances sonores : mettre en œuvre tous les moyens tendant à respecter et à préserver la tranquillité publique ; attirer l'attention de la clientèle d’un établissement sur le bruit qu'elle peut générer à l'extérieur de celui-ci.

Consommation : proposer des boissons non alcoolisées à des prix attractifs ; donner la possibilité de tester gratuitement le taux d’alcoolémie et encourager cette pratique ; respecter strictement les règles en vigueur concernant les mineurs ; encourager le "retour safe" à domicile ; lors de soirées spécifiques comme la fin des examens, des festivals,… mettre à disposition des préservatifs, de l’eau gratuitement.

Environnement : veiller et encourager au respect et à la propreté des espaces publics (mégots, gobelets, mobilier urbain, etc.) ; utiliser des gobelets réutilisables lors de grands évènements.

La ville précise que l’adhésion à la charte relève d’une démarche volontaire et d’un engagement assumé par l’établissement. Elle ne se substitue pas aux lois et règlementations en vigueur. De son côté, elle s'engage à : créer un label spécifique pour valoriser les établissements participant à la démarche, mettre à disposition des affiches, des brochures d'informations, des éthylotests, des préservatifs, mettre en place des demi-journées de formation sur la réduction des risques. Mais aussi à assurer la présence de professionnels formés à la réduction des risques (le service PSSP) sur les évènements festifs si nécessaire, et à donner accès à un service de prévention et d’accompagnement pour toutes personnes confrontées de près ou de loin à la consommation problématique d'alcool, de drogues et de médicaments.