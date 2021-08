Routes réparées et pertuis curés : Bouvignes se remet des inondations Dinant - Ciney S.M © Monmart

Les travaux post-inondations se poursuivent à Dinant et plus particulièrement à Bouvignes. Depuis le 25 juillet, les services communaux travaillent à remettre le village, ses rues et ses dessus en état le plus rapidement possible.