La commune de Dinant fait partie des 116 communes wallonnes qui ont été retenues pour participer au projet Wallonie Cyclable, lancé par la Région wallonne en septembre 2020. Des subsides peuvent être alloués aux communes pour la réalisation d’action concrète liées aux deux roues (Ndlr : stationnement, mobilité, amélioration ou création des infrastructures, sensibilisation à la pratique du vélo, etc.). Les subsides ont été fixés en fonction du nombre d’habitants. Cela va de 150.000€ à 500.000€. À Dinant, on peut prétendre à 300.000€.

Un peu plus d’un an plus tard, le Collège dinantais a présenté les différents projets qu’ils vont remettre. Le premier concerne un projet de rue cyclable, chemin de Lisogne, à Thynes. "Cela permettrait aux enfants de relier le village et l’école. La réalisation de ce projet permettrait également la réfection de la route", commente le bourgmestre Thierry Bodlet.

Non loin de là, à Loyers, un second projet prévoit la sécurisation de la route de Froidin. Il s’agit de marquages au sol spécifiques. Ces deux projets ont été étudiés afin de sécuriser l’ensemble de l’axe Loyers - Lisogne - Thynes pour les cyclistes. En plus de ces investissements, la commune compte prendre des règlements afin de limiter la route de Froidin et le Val Douaire à la circulation locale. D’autant que des comptages réalisés par la police ont donné 866 passages par jour, ce qui confirme le statut de voirie de quartier. Deux autres projets de rue cyclable concernent la rue Himmer à Leffe, jusqu’au n°181 et un "chemin chaotique", à Falmignioul, entre la ferme de Waulx et Walzin.

Au niveau du stationnement, la commune a ciblé plusieurs zones comme le Centre culturel, la Place Cardinal Mercier, les gares de Dinant et d’Anseremme, les écoles communales de Dréhance et de Bouvignes, le Hall sportif JP Burny et la rue St Roch au niveau de la future implantation de l’école Notre-Dame.

Ce plan d’investissement dépasse les 500.000€ alors qu’un maximum de 300.000€ pourra être octroyé. "C’est la Région qui veut ça. Comme ça, elle peut faire le tri dans nos propositions et retenir celles qui plaisent le plus", termine Thierry Bodlet.