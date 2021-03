En 2026/début 2027, la société Lhoist aura un problème d’exploitation, il faudra donc trouver de nouvelles ressources d’approvisionnement calcaire. On rappelle qu’il y a toujours un dossier d’approfondissement de la carrière qui est actuellement en recours (RW) et parallèlement, la société Lhoist a décidé de s’agrandir, cette fois en élargissant l’étendue pour pouvoir extraire ce calcaire. Cela nécessite donc une révision du Plan de secteur, car l’extension demandée a lieu dans une zone agricole.

« On parle ici d’une surface de 14,57Ha. Nous en sommes au tout début d’une longue procédure. Si on regarde le calendrier, on espère finaliser ce dossier pour, au plus tard 2027, étant entendu que pour le moment, la S.A. Lhoist peut assurer encore 900 000To d’extraction », explique Corine Mullens, la bourgmestre ff. Si la procédure arrive à son terme en 2027, la S.A. Lhoist pourra extraire jusqu’en 2041. Une réunion d’information préalable a eu lieu en février dernier, grâce à une vidéo réalisée par la S.A. Lhoist. Elle y a expliqué la procédure à suivre et les citoyens ont pu formuler leurs observations. Le point a été approuvé, seuls les conseillers Ecolos se sont abstenus.