Les faits de viols et attentats à la pudeur qui sont reprochés à ce Beaurainois né en 1987 sont anciens (entre 2008 et 2015) mais les premières victimes ont tardé à se faire connaître. S’ajoute à cela une lenteur inexpliquée dans le chef du parquet de Namur pour renvoyer ce dossier devant le tribunal correctionnel.

Le dossier a été initié par une plainte déposée par deux frères, en 2015. Ils disaient avoir été victimes de faits de mœurs alors qu’ils étaient adolescents, entre 2008 et 2012. Ils ont décrit le modus operandi de l’auteur et ont donné le nom d’autres victimes. "En avril 2015, alors que la zone de police Houille-Semois s’apprêtait à mener une série d’auditions, le suspect s’est présenté au commissariat pour faire des déclarations", indique le parquet de Namur.

Dans ce dossier, huit victimes ont été identifiées. Elles étaient toutes adolescentes au moment des faits. Pour arriver à ses fins, ce Beaurinois ne manquait pas d’imagination. Ni de ruse. Il s’attaquait à leurs points faibles. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait des jeux vidéo. "Il y avait une rivalité entre ces jeunes qui voulaient être les plus évolués dans les jeux. En échange de faveurs sexuelles, il leur achetait de la monnaie virtuelle pour qu’ils puissent jouer", ajoute le parquet de Namur.

Pour d’autres victimes, ces actes sexuels ont eu lieu lors du jeu "action ou vérité", lors de déplacement à la piscine. ou lors de balade en voiture. Il s’arrêtait dans des chemins de campagne et ne redémarrait que lorsqu’il avait obtenu ce qu’il désirait. Parfois sous la contrainte. "Avec mon client, cela a commencé sur les réseaux sociaux", enchaîne une partie civile. "Il pensait discuter avec une jeune fille, il en était amoureux. Mais c’était le prévenu derrière ce compte. Cette fille imaginaire lui a dit qu’il devait avoir une relation avec lui (le prévenu) pour aller plus loin avec elle. Et puis, monsieur n’avait qu’un rêve, devenir pompier. Le prévenu l’était. C’est comme ça qu’il l’a attrapé." Détails encore plus interpellant, son agresseur sexuel s’est ensuite rapproché de sa mère. "Il a intégré le foyer. Voilà comment il a vécu sa prime adolescence. Et depuis décembre 2021, ils sont mariés." Prévenu et victime fréquentent aujourd’hui la même caserne de pompiers…

L’auteur des faits est en aveux de toutes les préventions mais conteste certaines périodes infractionnelles. "J’ai moi-même été victime de faits de mœurs quand j’avais 15 ans. Les études que je faisais à l’époque ont fait remonter cela à la surface. Je me prostituais. J’avais un besoin psychologique à assouvir et je l’ai fait comme cela", a-t-il expliqué. Son avocat ne s’est pas opposé aux 40 mois avec sursis probatoire requis par le parquet de Namur mais a, par contre, contesté l’interdiction de travailler pour une association ou une institution dont l’activité concerne des enfants ou des personnes vulnérables qui a été demandée. Jugement le 24 mars.