À l’initiative de la Ville de Ciney et du Comité des Fêtes, Saint-Nicolas sera présent Place Monseu le samedi 05 décembre de 12h à 16h. La crise sanitaire actuelle oblige la mise en place d'un dispositif particulier. Saint-Nicolas sera donc installé en hauteur, sur un podium devant le kiosque. Lui rendez visite se fera en mode « drive-in ». « Les enfants resteront dans la voiture de leurs parents. Le véhicule fera un bref arrêt au pied du podium pour que les enfants puissent recevoir, par la fenêtre, quelques friandises distribuées par les assistants du Grand Saint et remettre leurs jolis dessins. Les chauffeurs de nos petites têtes blondes pourront accéder à la place Monseu via la rue du 11 Février », indique la Ville de Ciney