Proximus propose de les contacter pour fixer un rendez-vous : "C'est impossible, nous sommes injoignables, c'est un cercle sans fin !"

Tom, sa compagne et leur enfant de 3 mois viennent d'emménager à Failon, sur le territoire de la commune d'Havelange. Depuis lors, en pleine pandémie, ils sont sans réseau, ni GSM, ni Internet. "Nous avons emménagé à Failon il y a deux semaines. Nous avions préparé notre arrivée : sachant qu’il n’y a pas de réseau téléphonique à cet endroit, le 23 février, nous avons fait les démarches auprès de Proximus pour un jointage et une installation internet/tv ainsi qu’un amplificateur de réseau téléphonique. Après la décision de la première ministre de mettre le pays sous confinement dû au covid-19, nous avons contacté Proximus le 20 mars pour nous rassurer et être sûr que notre installation allait être effectuée comme prévu le lundi 23 mars. La personne du service client nous a affirmé que même du au confinement l’installateur serait présent."

Depuis, les choses se sont compliquées pour les nouveaux arrivants. "L'installation a été annulée. Le service clientèle nous a dit tout et son contraire : que notre situation était considérée comme urgente au vu du Covid-19 puis que ce n'était plus le cas. À chaque coup de téléphone donné ils nous émettent des avis différents. Nous comprenons bien que les services tournent au ralenti dû au confinement mais sur leur site web ils stipulent bien précisément que les installations urgentes, pour ne pas laisser la population sans réseau) sont maintenues. Depuis quelques jours, quand nous sortons de la maison et faisons près d'un kilomètre pour capter du réseau, nous les appelons et ils nous disent qu'ils nous rappelleront pour fixer un rendez-vous. Sauf que, chez nous, nous ne sommes pas joignables. C'est un cercle sans fin."

Pour Tom, la situation de sa famille est bien urgente. "Nous avons un fils de trois mois, si il lui ou nous arrive quelque chose,nous ne pouvons pas contacter les services de secours. On frôle la non-assistance à personne en danger.Si nous tombons malades, nous sommes censés téléphoner à notre médecin traitant, comme prescrit la procédure et faire une diagnostic avec lui, ce qui nous est impossible. Ou alors nous devons prendre notre voiture et rouler 700m pour aller vers la rue plus haut. Ma conjointe et moi même travaillons à la police fédérale.Chaque jour, nous recevons un sms pour connaître notre service et notre plage horaire du lendemain. Je suis également contactable et rappelableset je suis censé être à Bruxelles dans les deux heures."

Si Failon n'est pas répertoriée comme une zone blanche, une antenne se trouve à 3 kilomètres, la nouvelle construction du couple se trouve dans une cuvette. Seule une intervention sur place de Proximus pourrait résoudre leur problème.