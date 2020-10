Le collectif "Sauvons Han" a décidé d’améliorer sa structure, pour mieux se faire entendre. " On va dire que nous sommes plus en règle, en matière juridique et organisationnelle. On dispose d’un président, d’un trésorier, d’un avocat pour défendre nos intérêts, etc. Bref, notre statut a changé, mais pas notre combat ", confirme Jean-Paul Henin, membre du collectif et qui est également le patron de la Taverne du Centre.