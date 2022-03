Pour la première fois depuis trois ans, la Fédération des Scouts réunit des centaines d’animateurs en un même endroit. Scoutopia est une journée unique dédiée aux bénévoles : les animateurs et animatrices participeront à une série d’activités et de jeux imaginés spécialement pour eux, sur le thème de l’éco-responsabilité.

Au sortir de la crise sanitaire, plus de 1200 participants sont attendus, soit près de deux fois plus que lors des éditions précédentes.

Le jour J, la matinée sera l’occasion de découvrir de nouveaux outils pédagogiques dédiés à la nature, et durant l’après-midi, les animateurs pourront varier les plaisirs. Par exemple, se rendre au Village des Possibles, où une vingtaine d’associations proposeront des ateliers sur l’alimentation durable, le zéro déchet, le gaspillage alimentaire, la biodiversité, etc. Ou participer à un grand jeu dans tout le Domaine provincial de Chevetogne : construire sa planète idéale à l’aide des ressources collectées auprès des associations et à travers des épreuves (tir à l’arc, mikado géant, danse, géocaching, Twister, tir de corde, jeux d’eau, etc.). Des conférences diverses seront proposées : la mobilisation citoyenne des jeunes, « Mon argent, il détruit la planète... ? », la découverte du camp durable et équitable organisé cet été par les scouts suisses pour 30 000 personnes. Enfin, des rencontres avec les ministres des gouvernements de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont prévues, afin d’échanger sur les enjeux de durabilité et les défis futurs pour la jeunesse. Pour respecter le thème de la journée, les invités se déplaceront à vélo électrique dans le Domaine.