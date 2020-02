Fabrice Vandermeeren a vendu le 7 février dernier un meuble secrétaire anglais pour 400€.

Vous l'aurez peut-être reconnu si vous avez regardé l'émission de vente aux enchères « Affaire Conclue », diffusée sur France 2 depuis août 2017, le 7 février dernier. Le Dinantais Fabrice Vandermeeren a participé pour la deuxième fois à ce programme français. « J'avais un vieux meuble secrétaire de type scriban anglais qui traînait dans ma maison. Je l'ai vendu 400€. La première fois que je suis passé, c'était le 12 juin 2019. J'y suis allé avec un devant de cheminée en laiton doré. Il était trop petit pour chez moi. Je l'avais acheté 50€ et je l'ai revendu 290€ », explique Fabrice Vandermeeren qui n'a pas fait de la brocante son métier. « C'est juste une passion. J'aimerais pouvoir en vivre mais c'est compliqué car j'ai été opéré plusieurs fois et je recherche un métier qui n'est pas physique. »

Pour participer à « Affaire Conclue », ce Dinantais a dans un premier temps dû envoyer des photos des objets qu'il comptait mettre aux enchères. « Il faut envoyer une photo générale mais aussi quelques unes des défauts. Et une photo de soi... Si le tout convient, alors la production rappelle très rapidement et fixe un rendez-vous pour le tournage de l'émission », poursuit Fabrice Vandermeeren.

Le tournage de l'émission, justement, se déroule à Paris. Tout est fait pour que le vendeur soit dans les meilleurs conditions possibles. « La production nous réserve un hôtel pour deux personnes situé entre 2 et 8kms du lieu de tournage. Si l'objet est encombrant, ils viennent le chercher. Ils nous remboursent par ailleurs le carburant et si on vient en train, c'est eux qui réservent et payent le TGV. Le tournage dure en général une demi-journée. Il y a quelques prises de vue pour la présentation de l'objet, son estimation par un expert et les quelques questions. Puis on vient nous chercher pour passer dans la salle de vente. J'en ai profité pour rappeler que Dinant est jumelée avec Dinan...», rigole Fabrice.

Ce 7 février, il avait face à lui Stéphane Vanhandenhoven, Caroline Margeridon, Pierre-Jean Chalençon, Laeticia Blanco et François Cases Bardina. « Cette étape est la plus excitante et comique du tournage car on ne sait pas à quel prix l'objet va partir ni quelles seront les réactions des acheteurs. Parfois, les enchères ne montent plus puis d'un coup, elles doublent ou triplent » Fort de ses deux expériences, le Dinantais compte bien envoyer une nouvelle candidature pour une troisième sélection. "J'ai déjà vu un homme d'Houyet dans cette émission et une Dinantaise. Je ne pense pas qu'il y en a eu d'autres", termine Fabrice. S.M