Le GAL Condroz-Famenne, en partenariat avec l'atelier vélo "Un guidon pour 2 Main", organise une journée autour du vélo, le samedi 19 septembre 2020 à Hamois (Rue d'Hubinne, 25 à 5360 Hamois).

Deux formations à la réparation de vélo sont proposées : une formation pour les débutants de 10h00 à 12h00, au prix de 5€ et une formation pour aller un peu plus loin dans l'entretien et la réparation de son vélo - de 14h00 à 16h00, au même prix de 5€.

Par ailleurs, les volontaires proposent, tout au long de la journée, de faire un diagnostic des vélos gratuitement.