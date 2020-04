A partir de ce mercredi 8 avril, la bibliothèque communale vous offre la possibilité de réserver des livres et de venir les chercher sur rendez-vous.

Le Collège communal a souhaité ouvrir à nouveau partiellement la bibliothèque communale. Ce service est en effet jugé essentiel en cette période de confinement. A partir de ce mercredi 8 avril, la bibliothèque communale vous offre donc la possibilité de réserver des livres et de venir les chercher sur rendez-vous.Comment réserver un livre ?Consultez le site www.tire-lire.be pour accéder au catalogue, faire votre choix et/ou vérifier la disponibilité du livre souhaité . Envoyez votre demande par mail (bibliotheque@ciney.be) en mentionnant le nom et le code barres de votre carte-lecteur. Indiquez également le jour de retrait souhaité. Vous pouvez aussi contacter la bibliothèque au 083/21.58.00 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Un rendez-vous sera fixé avec vous (du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 10h et 12h et entre 13h et 15h). Un sac nominatif vous attendra sur une table à l'entrée de la bibliothèque. Vous payerez vos locations au retour des livres, quand officiellement il sera permis d'ouvrir à nouveau les bibliothèques. Les prolongations sont donc gratuites.Aucun retour de livres ne sera accepté avant la réouverture.La bibliothèque n'est donc pas en libre accès. Les règles en matière d'hygiène et de prévention recommandées par le SPF Santé restent en vigueur. Une seule personne à la fois sera autorisée à entrer et il vous faudra garder vos distances.