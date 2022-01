Un Bruxellois est accusé par sa compagne et ses deux enfants de s’être montré violent à leur égard. La période infractionnelle est longue. Elle court de novembre 2013 à octobre 2019. Sans avocat, le prévenu a tout contesté en bloc. Selon lui, aucune preuve n’est rapportée dans ce dossier qui aurait été monté "d’une certaine manière, de A à Z".

Le prévenu s’est dans un premier temps offusqué de ne jamais avoir été convoqué par la police, pour s’expliquer. Faux, a rétorqué le président. Dans un procès-verbal, les policiers ont précisé que l’individu n’a répondu à aucune des convocations. Il a ensuite affirmé que les policiers ont embarqué sa femme et ses enfants et les ont "obligés" à déposer plainte.

Le parquet de Namur est quant à lui allé un peu plus loin dans les explications. "Monsieur a porté des coups à sa fille (Ndlr : de 14 ans) et l’a insultée quand il a appris qu’elle avait une relation avec une autre fille." Il aurait aussi menacé cette adolescente de la "défoncer." De confession musulmane, ce Bruxellois n’aurait pas vu d’un bon œil cette relation. "Chacun fait ce qu’il veut. Je n’ai aucun problème avec ça. Mais j’ai dit à ma fille que ce n’est pas logique d’avoir une relation avec une autre fille. Cela vaut aussi dans le catholicisme."

Suite à ces menaces, une enquête a débuté. Sa compagne, venue s’installer à Dinant, a été interrogée. Son homme lui rendait visite quatre à cinq fois par mois. "Des voisins ont été entendus. Ils parlaient de cris et de disputes régulières. Il s’agit d’une dame isolée qui se renfermait encore plus quand ce monsieur venait", a ajouté le parquet de Namur. De cette enquête, il est ressorti que des violences étaient commises depuis 2013. Des violences confirmées par ses enfants dont les propos ont été jugés crédibles par un expert. Un témoin a par ailleurs assisté un jour à des coups porté sur son fils. "Mes enfants ont des troubles du comportement. Ils donnent une version et changent cinq minutes plus tard", a réagi le prévenu. Huit mois de prison sont requis à son encontre. Jugement le 2 mars.