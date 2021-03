Le 23 février dernier, le tribunal correctionnel de Dinant examinait les préventions mises à la charge d'un homme poursuivi pour avoir giflé un homme de 60 ans, le 3 août 2019 à Havelange, pour une place de parking. Les faits ont eu lieu dans une station-service. « Il s’est garé où il ne fallait pas alors qu’il y avait trois places libres. Il m’a dit que si je ne savais pas manœuvrer, je n’avais qu’à aller repasser mon permis. J’étais dans un état d’énervement », expliquait l'auteur du coup.

Ce n'était pas la première fois que cet individu se montrait violent. « Il a déjà écopé de plusieurs peines de travail mais visiblement cela ne suffit pas. Il minimise et banalise les faits », indiquait le parquet de Namur. Ce mardi matin, l'agresseur a écopé de six mois de prison avec sursis probatoire. Il devra, en outre, suivre des formations pour gérer son impulsivité et sa violence.