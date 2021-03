Un homme né en 1964, invalide et qui éprouve de grandes difficultés à se déplacer, a menacé un accompagnateur de train, le 22 mai 2018 à Rochefort. Pourquoi ? Parce que le contrôleur ne voulait pas demander à ses supérieurs que le train dans lequel il venait de monter s’arrête à la gare de Poix-St-Hubert, non prévue sur le parcours. Le quinquagénaire avait alors menacé d’actionner le freinage d’urgence du train puis lui avait indiqué : "si tu ne me laisses pas descendre, je sors mon flingue et te descends." Pour ces faits, il vient d’être condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 800€ d’amende. S.M