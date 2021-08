Six nouveaux radars entrent en action sur la zone Haute-Meuse Dinant - Ciney S.M Les quatre appareils fixes sont situés à Waulsort, Godinne, Falaën et Anhée. Les deux radars tronçons se situent dans la traversée de Loyers et de Denée. © D.R

Après des phases de test et de mise en place, les quatre radars fixes et les deux radars tronçons installés par le SPW sur la zone de police Haute-Meuse entrent maintenant dans une phase de répression, indique la zone de police.



Les quatre appareils fixes sont situés à Waulsort, Godinne, Falaën et Anhée. Les deux radars tronçons se situent dans la traversée de Loyers et de Denée. "Avec ces appareils, nous intensifions la lutte contre la vitesse excessive qui reste une des principales causes d'accident avec blessés. Ces radars se situent sur des axes fort fréquentés et notamment par les motards. La lutte contre la vitesse a également un effet positif sur la lutte contre le bruit excessif et les nuisances occasionnées par la minorité de personnes non respectueuses."