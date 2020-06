Le Covid-19 et les mesures sanitaires imposées par le gouvernement n'auront pas eu raison des plaines de vacances organisées durant l'été à Dinant. En effet, plusieurs plaines seront organisées durant ces mois de juillet et août. « L'idée est d'avoir trois périodes de 15 jours sur le site d'Herbuchenne, comme les autres années », explique le bourgmestre Axel Tixhon.

Pour cet été 2020, la Ville de Dinant, en partenariat avec les ASBL « Ocarina » (anciennement Jeunesse & Santé) et « Oxyjeunes », propose des plaines destinées aux enfants de 3 à 12 ans. La première aura lieu du 6 au 17 juillet, la seconde du 20 au 31 juillet et la dernière du 3 au 14 août. « Le nombre d'enfants est limité à 42 mais peut-être que ce chiffre pourra évoluer d'ici le mois d'août. On reste dans des activités classiques de plaines, c'est-à-dire des jeux, des visites, etc. », poursuit Axel Tixhon. Ceux-ci seront répartis en trois groupes : 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12ans.

Infos : http://www.dinant.be/services/enfance-/offre/plaines-vacances