Du 3 décembre au 8 janvier, le centre-ville de Dinant sera illuminé par un parcours lumineux. Un projet lancé par le conseiller Omer Laloux et inspiré du parcours lumineux organisé à Namur en 2020. "Quand j’ai vu cela, j’ai dit à mon fils qu’on devait faire pareil à Dinant car notre ville a le potentiel", explique Omer Laloux. Soumis aux votes du conseil communal, ce parcours lumineux a été accepté à l’unanimité. "On travaille dessus depuis le mois de février", poursuit le conseiller. Le programme de "Dinant en lumière" a été dévoilé ce vendredi matin.

Six œuvres lumineuses seront conçues et installées par le collectif "Mad Cap Studio - La Clic", qui a remporté l’appel d’offres. "On a développé le parcours en ayant conscience qu’il pourrait y avoir de nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire", commente Mélanie De Groote du collectif La Clic. "Ce parcours est un mélange de programmation et surtout de créations. Les œuvres n’ont jamais été vues ailleurs avant et ne le seront jamais après. C’est un parcours familial qui a pour but d’émerveiller, de (re) découvrir des décors qui peuvent être familiers. C’est un projet qu’on a voulu élégant et écoresponsable. Le parcours est accessible à tous, y compris les PMR."

La première œuvre est un trompe-l’œil d’ombres qui sera installé dans une boutique vide de la rue Grande. Seconde oeuvre : une réplique d’une boule de neige souvenir installée au Square Lion. "Le genre d’objet qu’on rapporte de nos vacances", précise Mélanie De Groote. Pour la troisième œuvre, la façade du Palais de justice de Dinant se transformera en tableau à peindre. Quatre bulbes de bâtiments importants (collégiale, hôtel de ville, ancienne Poste et Bellevue) seront illuminés. Enfin, un orchestre de jazz lumineux et une sculpture animée et lumineuse de vélos seront installés rue de la Station et Place Collard.

Grâce à Dinant en lumière, pour lequel 90.000€ ont été dégagés, les autorités espèrent donner un coup de pouce aux commerçants qui souffrent, entre autres, de la crise sanitaire. "L’objectif est d’augmenter la fréquentation à Dinant pendant les fêtes. Ce projet nous conforte dans l’idée que notre ville doit devenir une destination à l’année, et non seulement estivale", a conclu le bourgmestre Thierry Bodlet.

Un programme riche et varié

En plus de ce parcours lumineux, on retrouvera les traditionnelles illuminations de Noël, celles de la Ville. Un riche programme d’événement a aussi été concocté. Le 4 décembre, jour de l’inauguration, les différents groupes folkloriques dinantais paraderont. Chaque samedi, les commerçants proposeront des "nocturnes commerciales" de 18h à 21h. On retrouvera également les Marchés de Noël Avenue Cadoux, Place St-Nicolas ou l’après Noël de la Citadelle. Au programme également : concert "Carillon" (12/12), soirée pull de Noël avec lesquels il faudra rendre visite aux commerçants (17/12), Trail des 6 vues dinantaises (18/12) ou encore feu d’artifice de clôture, qui devrait être tiré depuis les jardins du CPAS (8/01).

Programme complet : https://www.dinant-lumiere.be/