Plusieurs Centres culturels de la région et associations locales (Syndicats d’initiatives, …), en soutien aux artistes, vous invitent à profiter de l’été pour découvrir des spectacles tout à fait inédits.

Durant les mois de juillet et août et dans une vaste région allant de Marche-en-Famenne à Beauraing et Dinant, en passant par Nassogne et Rochefort, Ciney, Hastière, Havelange…, au détour des villages et pôles urbains qui composent ce magnifique territoire, les artistes seront accueillis parfois dans des lieux insolites, le plus souvent en plein air, avec chaque fois une solution de repli en cas de pluie.

Le centre culturel de Rochefort explique : "L’été est en général la saison des grands festivals, des stages. La période où les centres culturels prennent congé des spectacles ! Cette année, nous avons décidé d’innover et de construire une mini saison collective. Parce que nous en avons tous besoin : les artistes, pour retrouver leurs publics, les Centres culturels pour reprendre leur rôle de lien entre les artistes et les publics et les publics, pour retrouver ces moments de plaisirs partagés, d’émotions, de fête !Nos artistes locaux, certes impactés par la crise, puiseront encore une fois dans leurs incroyables réserves pour nous surprendre avec des propositions originales, adaptées aux circonstances. Certains seront d’ailleurs en itinérance, à pied, à cheval, ou sur engins à pédales et auront plus que jamais dans leurs tripes, une volonté de transmettre et de se rapprocher du public. Alors ouvrez vos mirettes et tendez l’oreille, ça se passe chez nous ! Chaque organisateur gère son accueil, sa billetterie, ses mesures sanitaires adaptées à l’actualité. Tous les spectacles sont payants : soit au chapeau avec un prix libre, soit via les billetteries. Le nombre de spectateurs devant être limité, nous fonctionnerons avec réservations préalables."

Le programme est le suivant :

