Un contrôle routier centré sur les poids-lourds et les infractions fiscales, dont les défauts d'immatriculation et/ou le non-paiement des taxes relatives à la circulation des véhicules, jeudi, à Somme-Leuze (province de Namur) a permis la récupération d'un montant de 29.298,99 euros.

Deux véhicules, dont une Porsche, ont également été saisis pour non-paiement des amendes pénales, annonce samedi la zone de police Condroz-Famenne. Parallèlement, 31 poids lourds ont été contrôlés. Sur ce nombre, six véhicules ont fait l'objet d'une verbalisation avec paiement sur place pour des surcharges et des pv ont été dressés pour différentes infractions, dont un défaut d'immatriculation et la détention de produits stupéfiants.